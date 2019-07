Si cet épisode de forte houle devrait se calmer dans la journée du samedi 13 juillet 2019, avec des vagues qui ont atteint jusqu'à 11 mètres de hauteur dans la nuit de vendredi à samedi, les usagers de la mer sont priés de montrer la plus grande précaution. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce vendredi 12 juillet, des vagues de 5 à 5,5 mètres ont pu être observées dans l’ouest et le sud de l’île. Toute la nuit, l’océan s’est agité, mais en ce samedi matin, les vagues se sont légèrement calmées pour n’atteindre plus " que " 4 mètres. " C’est un épisode tout à fait normal pour cette période de l’année, qui est marquée par les houles australes, bien qu'effectivement la moyenne se trouve effectivement plutôt autour de 4 à 4,5 mètres et que les pics observés sont impressionnants " souligne Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France.



Prudence cependant, car si l’eau doit devenir plus paisible jusqu’à ce dimanche matin, un nouvel épisode houleux est à attendre pour la fin d’après-midi de ce même dimanche. " Ce nouvel épisode devrait se prolonger jusqu’au mardi 16, avec un retour à la normal dans la matinée " explique Jacques Ecormier.

Les abords des plages interdits de circulation



En attendant le retour à la normal, les usagers de la mer doivent observer la plus grande prudence. Les activités nautiques, les balades sur la plage, la fréquentation des bords de mer, sont strictement interdits. La totalité des communes de l’ouest et du sud ont d’ailleurs mis en place de nombreux arrêtés municipaux.

Ces dernières années, de nombreuses morts ont été à déplorer. Photographes curieux, sportifs, marins, nombreux sont ceux qui ont perdu la vie en raison de leur imprudence. "Les caractéristiques (hauteur et période) de cette forte houle australe la rendent très puissante et dangereuse ; elles sont proches de celles du 3 août 2011" a par ailleurs précisé la préfecture de La Réunion. De la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre, restez donc vigilants.

