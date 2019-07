Malgré les préparations au défilé de la fête nationale au Barachois, les forces de l'ordre ont, comme tous les week-end, procédé à des contrôles routiers du 12 au 14 juillet 2019. Les gendarmes ont retiré douze permis et les policiers réalisé onze opérations de sécurisation et de sécurité routière. Le détails ci-dessous.

Le communiqué des gendarmes

Voici le bilan du week-en de notre fête nationale. Plusieurs cérémonies du défilé du 14 juillet ont mobilisé les motocyclistes de l'EDSR de la Réunion, ce qui explique que le nombre de contrôles est, cette fois, inférieur à la moyenne. Les comportements inadaptés des usagers de la route ne sont cependant pas en reste : 54 infractions dont 42 génératrices d'accidents graves - 12 permis de conduire retirés

- 6 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 3 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré).

- 8 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants;

- 17 excès de vitesse avec interception dont un supérieur à 50 km/h.

- 3 conduite sans permis ou avec permis annulé, suspendu.

- 4 défauts d'assurance;

- 3 infractions aux règles de priorité;

- 9 usages du téléphone en conduisant;

- 1 non-port de casque.

La palme de l'inconscience revient à ce conducteur interpellé cet après-midi par les militaires de la brigade territoriale autonome de Salazie au cours d'un contrôle routier. le conducteur présentait un taux d'alcoolémie de 0,48 mg/litre d'air et était positif au dépistage de stupéfiants. On sait que le mélange alcool / stupéfiants multiplie les risques d'accident par 30, en plus sur les routes sinueuses du cirque, c'est là un comble !

Fort heureusement, le bilan d'accidents du week-end est pour la seconde fois favorable tout au moins en zone gendarmerie. Une fois de plus, l'alcoolémie positive du conducteur a été constatée dans la moitié des huit accidents pour lesquels les gendarmes des unités territoriales sont intervenus au cours des deux nuits !

Le communiqué de la police

- Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 11 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 12 au 14 juillet 2019 permettant de relever 36 infractions soit 15 délits dont :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 05

(taux compris entre 0,46 et 1,03 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 06

- défaut de permis de conduire : 3

- refus d'obtempérer : 01

43 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de autres diverses contraventions au code de la route dont :

- feu rouge / stop / priorité : 01

- défaut de port de casque : 01

- défaut d'équipement : 01

- défaut de contrôle technique : 01

- autres : 16