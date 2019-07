Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 8 juillet : Exploit : Madagascar domine la RD du Congo et file en quarts de la CAN 2019

- Mardi 9 juillet : P2S Travel, le site de voyages qui fait tourner les têtes... et les portefeuilles

- Mercredi 10 juillet : Air Austral augmente son capital pour renflouer les caisses

- Jeudi 11 juillet : Pêcherie du Sud, la société mauricienne qui permet à Reunimer de payer moins d'impôts

- Vendredi 12 juillet : CAN-2019 : la Tunisie met fin au rêve de Madagascar

Au bout de la séance des tirs au but, Madagascar a battu la République Démocratique du Congo 4 tab à 2 (2-2 à l'issue des prolongations) ce dimanche 7 juillet 2019 à Alexandrie (Egypte) en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CQAN). Vaillante de bout en bout, l'équipe des Barea (Zébus) poursuit son parcours historique pour sa première participation, se hissant désormais pour les quarts de finale. A noter que 3 des 4 buts marqués lors de la séance des tirs au but l'ont été par des joueurs d'origine réunionnaise : Métanire, Fontaine et Mombris. A La Réunion, la victoire des Barea a été fêtée à grands coups, de klaxons dans plusieurs villes (Photo AFP)

Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, ou on vous en a parlé lors d'une soirée entre amis... Le site P2S Travel commence à faire des vagues. P2S - pour "Paid to save" qui veut dire "payé pour économiser" - se définit comme une "compagnie opérant dans le domaine du voyage". Créé il y a 6 ans, le site commence à gagner en popularité et séduit de plus en plus de Réunionnais puisqu'il existe désormais toute une filiale dédiée à l'île sur les réseaux sociaux. Car la compagnie va plus loin que les réductions, elle propose aux internautes de devenir membre pour ensuite attirer, via un système de parrainage, de nouveaux clients. Officiellement, c'est légal, on appelle ça du marketing de réseau. Mais la technique n'est pas sans rappeler celle de la vente pyramidale. Attention aux promesses de rêve, car ce type de business est truffé de pièges.

La compagnie réunionnaise Air Austral organise son assemblée générale mixte ce jeudi 11 juillet 2019. L'occasion de présenter les chiffres de l'exercice 2018-2019, bien plus mauvais que les années précédentes, ainsi que le montrent les documents comptables dont Imaz Press Réunion a pris connaissance. La compagnie affiche un résultat négatif de -4,5 millions d'euros, en raison dit-elle du prix du fuel, de l'immobilisation de plusieurs appareils et de la crise sociale en fin d'année. Un chiffre qui fait monter le déficit cumulé de la compagnie à plus de 50 millions... comment palier cette situation ? Tout simplement en renflouant les caisses. 48 millions d'euros sont injectés cette année dans le capital, en majeure partie déboursés par la Sematra. Composé de fonds publics, le capital de ce principal actionnaire d'Air Austral est majoritairement détenu par le Conseil régional.

La société Reunimer, qui existe depuis 2012, a une influence non négligeable sur le marché de la pêche à La Réunion. Grosse importatrice de poissons, notamment des poissons malgaches, elle représente 4000 tonnes de flux chaque année. Imaz Press Réunion a eu accès à de nombreux documents mettant en avant tout un circuit, qui vise à acheter du poisson à Madagascar, d'héberger les ventes à Maurice, avant de revenir à La Réunion. Un passage par une société privée de trading nommée Pêcherie du sud et située en zone franche. Sa localisation, hors territoire français, permet à Reunimer de faire de grosses économies d'impôts. Une activité légale et assumée par le groupe. Imaz Press Réunion, à travers de nombreux documents tels que factures ou rapports officiels, a interrogé Reunimer sur ces pratiques et s'est penché sur le fonctionnement de cette société mauricienne et l'influence qu'elle a sur le groupe, ainsi que sur le marché réunionnais.

On avait voulu y croire jusqu'au bout mais non... Le conte de fées de Madagascar s'est arrêté en quarts. La Tunisie a battu les surprenants Zébus (3-0), ce jeudi 11 juillet 2019 en Egypte, et filer dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 2004. L'aventure malgache s'arrête - trop tôt pour les supporters - mais elle fut historique. Même éliminée, Madagascar aura gagné le coeur de tout un pays.