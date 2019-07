Quelles cérémonies officielles sont organisées, où aller écouter de la musique, où aller voir un beau feu d'artifice. Tous les détails de cette journée commémorative du 14 juillet 2019 sont à trouver ci-dessous.

Les cérémonies et les feux d'artifice :

Le Port : ce dimanche 14 juillet 2018 à 08h40, au Monument aux Morts, sur la place de l'église Sainte Jeanne d'Arc

: ce dimanche 14 juillet 2018 à 08h40, au Monument aux Morts, sur la place de l'église Sainte Jeanne d'Arc Saint-Paul : dépôt de gerbes le dimanche 14 Juillet 2019 à 11 heures dans le Jardin de la Liberté Angle des rues Labourdonnais et de la Caverne

: dépôt de gerbes le dimanche 14 Juillet 2019 à 11 heures dans le Jardin de la Liberté Angle des rues Labourdonnais et de la Caverne Sainte-Marie : cérémonie officielle dans les jardins de l'hôtel de ville à 11h

: cérémonie officielle dans les jardins de l'hôtel de ville à 11h La Possession : cérémonie commémorative le dimanche 14 juillet 2019 à 11h, au Monument aux morts

: cérémonie commémorative le dimanche 14 juillet 2019 à 11h, au Monument aux morts Saint-Louis : le dimanche 14 juillet 2019 concerts et spectacles dès 18h avec Trio Vienne, Kozman Ti Dalon, Zenfan Kabaré, Aubin, Morgan et feu d'artifice à 20h

: le dimanche 14 juillet 2019 concerts et spectacles dès 18h avec Trio Vienne, Kozman Ti Dalon, Zenfan Kabaré, Aubin, Morgan et feu d'artifice à 20h Etang-Salé : dès 9h30, instant de recueillement ponctué notamment par le traditionnel dépôt de gerbes au pied du Monument aux morts.Puis concert de maloya avec Kervéli, puis Kénaelle à partir de 18h30 au stade du Centenaire. Spectacle pyrotechnique à 20h30.

Saint-Pierre : saut de démonstration des parachutistes sur la plage du front de mer à partir de 15h. Puis, à partir de 16h30, suivra une prise d’armes avec remise de récompenses, avant le défilé militaire des troupes à pied et des véhicules sur le boulevard Hubert Delisle. L’après-midi se terminera par le défilé des associations saint-pierroises.

Saint-Denis : tout un programme prévu par la préfecture pour le traditionnel défilé du 14 juillet

09h50 présentation de la cérémonie et saut de parachutistes du 2ème RPIMa

10h05 arrivée du commandant des troupes, le colonel Gilles REVEL, chef d’état-major interarmées des forces armées dans la zone sud de l'océan indien

10h20 honneurs aux emblèmes

10h30 arrivée des autorités et salut au drapeau

10h35 revue des troupes par le général Eric VIDAUD, général de brigade, commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan indien

10h45 remise de décorations

11h10 défilé aérien, défilé des troupes à pied et défilé motorisé

11h40 fin de cérémonie

En ouverture du défilé du 14 juillet 2019, des parachutistes du 2ème RPIMa effectuent un saut au dessus du Barachois pour un atterissage à la caserne Lambert.

Puis de 20h à 20h30 : Spectacle pyrotechnique avec comme thématique "Les enfants" au Square Labourdonnais (plateau tout public). Plusieurs concerts animeront la soirée.

De 18h à 19h30 : GREN SEME

De 20h30 à 22h : ZISKAKAN

De 22h30 à 00h00 : Animation DJ années 80 (Animateur MINOU ex DJ Chapiteau)

Le programme des sapeurs pompiers

Dimanche 14 juillet :

-Saint-Denis, 9h50 : défilé départemental sur le Barachois

-La Possession, 11h00 : cérémonie commémorative sur le parvis de la mairie

-Saint-Leu, 16h00 ; défilé à pied et motorisé sur le front de mer

-Sainte-Suzanne, 10h00 : dépôt de gerbes au monument aux morts

-Saint-André, 9h00 : dépôt de gerbes au monument aux morts

-Sainte-Rose, dans la matinée : dépôt de gerbes au monument aux morts

-La Plaine des Palmistes, 10h30 : dépôt de gerbes au monument aux morts ; 11h00 : défilé à pied et motorisé

-Le Tampon, 10h00 : cérémonie commémorative et défilé motorisé place de la mairie

-Petite-Île, 10h00 : dépôt de gerbes au monument aux morts suivi d’un défilé à pied et motorisé

-Saint-Joseph, 10h00 : dépôt de gerbes au monument aux morts suivi d’un défilé à pied et motorisé

-Saint-Philippe, 10h00 : dépôt de gerbes au monument aux morts du centre-ville suivi d’un défilé à pied et motorisé

