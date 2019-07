Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Alors que depuis le début de la semaine la houle sévit sur les côtes ouest et sud de notre département et qu'une vigilance forte houle est effective depuis le vendredi 12 juillet à 15 h jusqu'au mardi 16 juillet dans la matinée, un front froid modéré évolue dans la zone et fait baisser les température. Ce dimanche 14 juillet au matin, il faisait 1°C à Cilaos. (photo rb/www.ipreunion.com)

