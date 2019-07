Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

André Thien Ah Koon, maire du Tampon, aime la musique. Il l'a une nouvelle fois prouvé ce dimanche 14 juillet 2019. Pour célébrer comme il se doit la fête nationale il a dansé sur "Alé di bana nou ariv" avec DJ Sebb et Abdoul. Il y a quelques semaines il s'était laissé prendre au rythme de la même chanson lors d'un bal. Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, avait lui aussi dansé sur ce tube au cours d'une fête de fin d'année scolaire. Et il y a aussi Bachil Valy, le maire de l'Entre-Deux qui a claqué deux-trois pas de danse sur la chanson "One love" de Kréol Rich, un duo entredeuxiens lors d'une conférence de presse. Qui a dit que nos édiles ne savent pas "s'ambiancer" ?

André Thien Ah Koon, maire du Tampon, aime la musique. Il l'a une nouvelle fois prouvé ce dimanche 14 juillet 2019. Pour célébrer comme il se doit la fête nationale il a dansé sur "Alé di bana nou ariv" avec DJ Sebb et Abdoul. Il y a quelques semaines il s'était laissé prendre au rythme de la même chanson lors d'un bal. Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, avait lui aussi dansé sur ce tube au cours d'une fête de fin d'année scolaire. Et il y a aussi Bachil Valy, le maire de l'Entre-Deux qui a claqué deux-trois pas de danse sur la chanson "One love" de Kréol Rich, un duo entredeuxiens lors d'une conférence de presse. Qui a dit que nos édiles ne savent pas "s'ambiancer" ?