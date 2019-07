BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 15 juillet 2019 :

- Légaliser le MMA, les ligues de sports de combat réunionnaises favorables sous certaines conditions

- Houle : des vagues de huit mètres de haut attendues vers midi

- Pôle emploi Réunion et la ville du Port organisent les "Villages de l'Emploi de l'Ouest"

- 4

- La pa Météo France i di, sé zot i di - houle, nuage, grisaille et averses

Légaliser le MMA, les ligues de sports de combat réunionnaises favorables sous certaines conditions

La France est l'un des derniers pays européens à bannir le MMA - mixed martial arts en anglais et arts martiaux mixtes en français - mais cela pourrait bientôt changer. Fin juin dernier, Roxana Maracineanu, la ministre des sports, a annoncé la légalisation de ce sport au 1er janvier 2020. La structuration du MMA sera confiée à une fédération de sports de combats, reste à savoir laquelle... tout se décidera d'ici la fin de l'année. À La Réunion, les arts martiaux ont la cote, Imaz Press a cherché à savoir ce que l'officialisation de cette discipline encore très controversée pourrait changer sur l'île.

Houle : des vagues de huit mètres de haut attendues vers midi

Des vagues moyennes approchant les quatre mètres et pouvant atteindre huit mètres sont attendues au moment de la marée haute vers midi ce lundi 15 juillet 2019. Ce nouvel épisode de houle austral concernera les côtes ouest et sud, de la Pointe des Aigrettes (Saint-Gilles) à la Pointe de la Table (Saint-Philippe). La vigilance forte houle est toujours en cours et la plus grande prudence est recommandée en bord de mer

Anne Dambreville n'a toujours pas été retrouvée

Disparue depuis jeudi 4 juillet, Anne Dambrevile, 72 ans, n'a toujours pas été retrouvée. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle a quitté son domicile à l'Etang-Salé il y a 11 jours en milieu de matinée. Elle aurait été aperçue empruntant le chemin menant vers l'étang du Gol. Des témoignages recueillis convergent sur ce secteur situé entre le début du chemin allant en direction du Gol ou la piste pouvant déboucher au chemin du Casier. Le recherches se poursuivent

Jeux des îles: pas d'accréditation pour la Région et les députés (notamment)

Décidément, assister aux Jeux des îles de l'océan indien (JIOI) 2019, relève de plus en plus du parcours du combattant. Après les problèmes de billetique, ceux des accréditations. Maurice, le pays organisateur a refusé la quasi totalité des demandes d'accréditation hors quota. Les autorités mauriciennes ont invité la ministre des sports, Roxana Maracineau, le préfet, Jacques Billant, et... personne d'autres. Pas d'invitation ni d'accréditation pour Didier Robert, président de Région, Cyrille Melchior, président du Département, Ericka Bareigts, députée, etc. L'affaire qui fait grincer beaucoup de dents à La Réunion pourrait prendre de l'ampleur et créer des tensions diplomatiques. Imaz Press vous révèle les détails de cette nouvelle difficulté dans l'organisation des JIOI 2019. (photo d'illustraton rb/www.ipreunion.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di - houle, nuage, grisaille et averses

Ce lundi 15 juillet 2019, les effet du front froid se feront ressentir. Aux alentours du volcan et dans le sud, il fera frais et il y aura quelques ondées qui laisseront place à des éclaircies au fur et à mesure de la journée. Pour le reste de l'île, Matante Rosina prévoit du soleil le matin et de la grisaille dans l'après-midi. La gramoune rappelle qu'une vigilance forte houle est toujours en vigueur, le phénomène connaîtra son pic à la mi-journée avec des vagues de 4 mètres de hauteur en moyenne. Les côtes ouest et sud sont concernées de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table.