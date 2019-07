Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 37 minutes

Des vagues moyennes approchant les quatre mètres et pouvant atteindre huit mètres sont attendues au moment de la marée haute vers midi ce lundi 15 juillet 2019. Ce nouvel épisode de houle austral concernera les côtes ouest et sud, de la Pointe des Aigrettes (Saint-Gilles) à la Pointe de la Table (Saint-Philippe). La vigilance forte houle est toujours en cours et la plus grande prudence est recommandée en bord de mer (Photo rb/www.ipreunion.com)

