Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 minutes

32 jeunes (13 filles et 19 garçons) sapeurs-pompiers (JSP) de 17 à 18 ans composant la promotion 2015-2019, passeront les épreuves du brevet national des jeunes sapeurs-pompiers après 4 ans de formation. Les épreuves ont commencé ce lundi 15 juillet et se termineront ce mercredi 17 juillet 2019. L'examen est organisé par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS 974) en collaboration avec l'union des sapeurs-pompiers (UDSP 974). Pour ces jeunes originaires du nord et du sud de l'île, "ce brevet passé au bout de quatre années de formation est une passerelle pour devenir sapeur-pompier" explique le Sdis. À noter que tous les JSP ont déjà validé leur diplôme de premiers secours en équipe de niveau 1 (Photo Sdis 974)

