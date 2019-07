Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

L'hiver austral est là, et avec lui 10 soirées "Sunset" organisées aux 4 coins de l'île entre le 19 juillet et le 17 août. Un soleil couchant et de la bonne musique : un cocktail qui a goût de vacances. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

