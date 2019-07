Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 3 heures

Ce lundi 15 juillet 2019, les effet du front froid se feront ressentir. Aux alentours du volcan et dans le sud, il fera frais et il y aura quelques ondées qui laisseront place à des éclaircies au fur et à mesure de la journée. Pour le reste de l'île, Matante Rosina prévoit du soleil le matin et de la grisaille dans l'après-midi. La gramoune rappelle qu'une vigilance forte houle est toujours en vigueur, le phénomène connaîtra son pic à la mi-journée avec des vagues de 4 mètres de hauteur en moyenne. Les côtes ouest et sud sont concernées de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce lundi 15 juillet 2019, les effet du front froid se feront ressentir. Aux alentours du volcan et dans le sud, il fera frais et il y aura quelques ondées qui laisseront place à des éclaircies au fur et à mesure de la journée. Pour le reste de l'île, Matante Rosina prévoit du soleil le matin et de la grisaille dans l'après-midi. La gramoune rappelle qu'une vigilance forte houle est toujours en vigueur, le phénomène connaîtra son pic à la mi-journée avec des vagues de 4 mètres de hauteur en moyenne. Les côtes ouest et sud sont concernées de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)