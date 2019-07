Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 57 minutes

L'association de défense des animaux Milit' Activ' 974 passe à la vitesse supérieure. Son président, Francis Kubezyk, est en grève de la faim illimitée depuis samedi 13 juillet 2019. Il est rejoint et soutenu par plusieurs membres de Milit' Activ' et d'autres associations, en métropole comme dans les Outremer. Installée devant la préfecture, l'association compte bien faire entendre sa voix et demande à la préfecture une rencontre afin de déposer une mention listant des actions concrètes pour lutter contre l'errance animale. Parmi les grandes revendications de Milit' Activ' 974, une stérilisation massive des chats et des chiens de La Réunion, errants ou non.

