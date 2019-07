BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 16 juillet 2019 :



Le cheveu crépu, toujours mal aimé et pourtant si naturel

Tout commence le week-end du 13 et 14 juillet 2019 avec une simple photo postée sur Twitter. Sur l'image, on y aperçoit une affiche, présentée comme étant accrochée dans les locaux du lycée Bel Air à Baie-Mahault en Guadeloupe, avec pour légende la phrase "Rentrée 2019 : Les coupes de cheveux non autorisées au lycée Bel Air - Liste non exhaustive".

Une éclipse partielle de Lune visible dans le ciel cette nuit

Gardez l'oeil ouvert dans la nuit de mardi 16 au mercredi 17 juillet 2019 : une éclipse partielle de Lune aura lieu de minuit à environ trois heures du matin.

Irrijardin, le leader français de l'équipement de piscine s'installe à La Réunion

Irrijardin, peut-être que ce nom ne vous dit rien, pourtant dans l'Hexagone, c'est le numéro un dans son domaine. Plus de cent magasins en Métropole, une réputation et un savoir-faire solides et un nouveau challenge: l'ouverture d'une franchise à La Réunion ce lundi 15 juillet 2019 à Saint-Pierre. Première fois que la société s'exporte hors métropole, un pari. Le géant s'appuie sur une entreprise familiale locale déjà bien ancrée dans le paysage de l'équipement de piscine, le groupe Courcy. Mais ça ne fera pas tout, Irrijardin devra se faire un nom dans un marché presque saturé, trouver une clientèle, envoyer le matériel à La Réunion...

Le Port : des "Villages de l'emploi de l'ouest"

Les agences Pôle emploi du bassin Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, L'Éperon et Saint-Leu) et la ville du Port s'associent pour organiser un évènement pour l'emploi afin de permettre aux demandeurs d'emploi de rencontrer un maximum d'entreprises et d'acteurs de l'insertion professionnelle. Rendez-vous le mardi 16 juillet 2019 de 8h à 13h à la halle des Manifestations du Port

La pa Météo France i di, sé zot i di - La houle faiblit

Cette fois Matante Rosina est en certaine : c'est la fin de l'épisode de houle qui a déferlé sur les côtes ces derniers jours. Elle voit aussi qu'il y aura un du soleil sur l'ouest et un peu d epouie sur l'est. Vous pouvez lui dire comment est le temps près de chez vous