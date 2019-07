Gardez l'oeil ouvert dans la nuit de mardi 16 au mercredi 17 juillet 2019 : une éclipse partielle de Lune aura lieu de minuit à environ trois heures du matin. (Photo d'illustration prise lors de l'éclipse totale de lune du 27 juillet 2018)

Visible depuis partout sur Terre, le spectacle pourra donc être observé depuis La Réunion. Un phénomène finalement plutôt commun, alors qu'il y a à peine un an une éclipse lunaire totale avait déjà eu lieu. Ce qui ne rendra pas l'événement moins impressionnant pour autant.

Lire aussi : Soleil, Terre, Lune : un grand alignement et une éclipse



Pour l'observer, il faudra cependant accepter de se coucher un peu plus tard que d'habitude, le phénomène ne devant pas débuter avant environ minuit. Et bonne nouvelle, contrairement aux éclipses solaires, il n'y a pas de précaution spéciale à prendre pour l'observer : regardez l'événement à l'œil est sans danger.



Par ailleurs, la nuit sera aussi marquée par une "Lune rousse", comprendre comme son nom l'indique que le satellite de la Terre devrait prendre une teinte rouge sur la partie toujours visible lors de l'éclipse partielle. Ce phénomène est expliqué par les rayonnements du soleil qui sont déviés par l'atmosphère terrestre.

Pour information, une éclipse lunaire se produit lorsque la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre, et que les deux astres, ainsi que le Soleil, s'alignent.

Nous vous conseillons donc de vous équiper d'une bonne dose de café, d'une couverture pour ceux qui seraient situés dans les hauteurs de l'île, et d'attendre le début du spectacle.





www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com