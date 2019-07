BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 17 juillet 2019



Inscriptions, commandes, livraisons... la galère du code postal réunionnais

974. Trois petits chiffres qui relèvent parfois du parcours du combattant pour s'inscrire en ligne, effectuer une commande, se faire livrer... Les exemples ne manquent pas quand il s'agit de lister toutes les galères liées au fait de vivre dans les DOM. Certaines entreprises l'ont d'ailleurs bien compris et font en sorte, via des services extérieurs, de faire passer La Réunion comme pays à part entière et non comme un département français, pour être sûres que les clients paieront les frais de port liés à leur statut ultramarin, et donc des frais bien plus élevés qu'en Métropole.

Le musicien militant sud-africain Johnny Clegg, le "Zoulou blanc", est décédé

Le chanteur sud-africain Johnny Clegg, fervent opposant à l'apartheid qui a révolutionné la musique en mêlant rythmes zoulou et pop occidentale, est décédé mardi à l'âge de 66 ans des suites d'un cancer. L'une de ses chansons "Asimbonanga" dédiée à Nelson Mandela, héros de la lutte contre l'apartheid, a été un temps interdite en Afrique du Sud par le gouvernement raciste blanc. Ce militant engagé contre le racisme était venu chanter à La Réunion à trois reprises. Deux fois alors que l'Afrique du Sud ployait encore sous le joug de l'apartheid et une dernière fois en 2004 au Sakifo. Grâce à son action et à celles de femmes et d'hommes comme lui, le régime raciste avait alors fait palce nation arc-en-ciel . Le parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), fondé par Nelson Mandela, a estimé que le décès de décès de Johnny Clegg "est une perte immense pour les Sud-Africains". Salut l'artiste et merci pour tout

Jeux des îles : toujours pas d'accréditation pour les élus ni de billets pour les parents des sportifs

Ce mercredi 17 juillet 2019, c'est-à-dire à deux jours de l'ouverture des Jeux des îles à Maurice, les présidents de la Région et du Département ainsi que les députés notamment n'ont toujours pas d'accréditation. Même situation pour la quasi totalité des personnes ayant fait des demandes hors les quotas constitués par les sports, les entraîneurs, les dirigeants de ligues, les arbitres et juges. Pour le moment ces personnes ne pourront assister ni à la cérémonie d'ouverture, ni aux différentes compétitions. Il leur sera même impossible de payer pour avoir accès aux équipements sportifs puisque tous les billets ont déjà été vendus avant même que les Réunionnais (les parents des sportifs notamment) puissent les acheter. Les jeux se tiendront du 19 au 28 juillet (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est parti pour la campagne sucrière du Sud

C'est officiel, toute La Réunion est en campagne sucrière ! En effet, après le nord et l'est de l'île, qui ont lancé leur campagne le 1er juillet 2019, c'est au sud de se lancer dans la coupe de la canne ce mercredi. Une campagne importante, alors que celle de l'an dernier avait été catastrophique

Municipales : on votera le 15 mars et le 22 mars 2020

Les élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le second tour se tiendra, lsi besoin, le dimanche 22 mars 2020, a annoncé le ministère de l'Intérieur ce mardi 16 juillet 2019. "Ces dates ont été retenues conformément aux dispositions du code électoral qui imposent que ces élections soient organisées au mois de marset en tenant compte du calendrier des vacances scolaires. Elles seront fixées à la rentrée par un décret pris en conseil des ministres qui convoquera les électeurs à ces dates" précise le ministère

Le Port : "Partir en livre" revient pour sa cinquième édition

La ville du Port présente la 5ème édition de "Partir en livre" du 17 juillet au 20 juillet. Au programme : des animations, des spectacles, un conte musical, ou encore un atelier sur la piraterie.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Entre soleil et averses

Matante Rosina n'arrive pas à se décider : elle a vu qu'il y aura un peu de pluie en début de matinée, qu'il y aura ensuite des averses mais que le beau sera de retour un peu plus tard... Enfin, elle croit qu'elle a vu tout ça, elle n'est pas trop sûre. Pouvez-vous lui dire quel temps il fait chez vous ?