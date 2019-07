Depuis le début du mois de juillet 2019, l'Etablissement français du sang (EFS) a constaté une forte baisse des dons de sang. "L'hiver est une période toujours difficile pour le don de sang et les donneurs sont invités à se mobiliser activement" souligne l'EFS dans un communiqué publié ce mardi 16 juillet (Photo rb/www.ipeunion.com)

"A l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang 2019, l’EFS a lancé cette année l’opération #Prenez le relais, 1 mois pour tous donner ! qui a rencontré un vif succès au mois de juin et a permis de rétablir le niveau des réserves qui avait chuté après les ponts de mai" rappelle l'EFS.

"Néanmoins, il est essentiel que la mobilisation se poursuive tout au long des prochaines semaines pour contrebalancer la baisse de fréquentation des collectes liée aux départs en vacances" dit encore l'Etablissement français du sang en ajoutant que "les donneurs sont fortement attendus pendant les vacances de juillet/ août dans les sites de l’Établissement français du sang et dans les nombreuses collectes mobiles organisées partout à la Réunion, en coeur de villes mais aussi au plus près des donneurs et sur les lieux de vacances".

Les dons sont aussi possibles sur les sites Fixes ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00 et le 2eme samedi du mois de 8h00 à 13h00 :

- EFS Saint-Denis, CHU Félix Guyon

- EFS Saint-Pierre, 58 rue Suffren

Les dons sont aussi possible sans ou avec rendez-vous (renseignements au 0262 90 53 92).

Un parking est à disposition des donneurs sur les deux sites.

L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. A La Réunion, 120 dons sont nécessaires chaque jour.

Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou en téléchargeant l’application Don de sang de l’EFS.

www.ipreunion.com