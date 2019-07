C'est officiel, toute La Réunion est en campagne sucrière ! En effet, après le nord et l'est de l'île, qui ont lancé leur campagne le 1er juillet 2019, c'est au sud de se lancer dans la coupe de la canne ce mercredi. Une campagne importante, alors que celle de l'an dernier avait été catastrophique. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Nous sommes confiants pour cette année, et visons environ 800 milles tonnes de récolte juste sur le sud" confie Christine Lebon, chargée de communication de Tereos. L'an dernier, c'était environ 600 milles tonnes qui avaient été récoltées. Une bien maigre année pour les agriculteurs, qui avaient dû encaisser mauvais temps et crise des gilets jaunes.



Du côté de la Chambre d'agriculture, Jérôme Soubou, l'attaché de presse, préfère ne pas trop s'avancer. "Il est un peu tôt pour dire si cette année sera bonne en matière de récolte. Elle sera sûrement plus fructueuse que l'an dernier, mais ça ne sera certainement pas la meilleure" confie-t-il.



Le doute plane par ailleurs toujours sur le devenir de la filière canne – sucre, alors que le gouvernement n'a pour le moment apporté aucune réponse concernant le maintien – ou non – de la subvention annuelle de 28 millions d'euros.



En attendant, les acteurs de la canne s'activent pour que cette année soit meilleure que la dernière, malgré les nombreux obstacles qu'elles rencontrent, que ce soit l'aide du gouvernement, ou même la difficulté de trouver de la main d'œuvre pour travailler dans la coupe de la canne.



