Suite à la démission de François de Rugy, le ministre de la Transition écologique sur fond de révélations de nos confrères de Médiapart concernant des diners fastueux avec du homard à volonté et des bouteilles hors de prix, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye a réagi sur le sujet ce mardi 16 juillet 2019 " nos concitoyens ne mangent pas du homards tous les jours, ils mangent plutôt des kebabs ". Énième dérapage du gouvernement Macron qui n'en finit pas de toiser le peuple depuis le Mont Olympe.

À entendre Sibeth Ndiaye, il n’y a pas de juste milieu, pour la haute, du homard, pour les pauvres, des kebabs. Triste constat. Nouvel aveu de faiblesse de ce gouvernement souvent catalogué d’élitiste et totalement hermétique au quotidien des Français. Cette phrase illustre la distance entre la classe politique et la classe populaire et renvoie à la célèbre citation de Marie-Antoinette " qu’ils mangent de la brioche " une formule que la princesse aurait prononcée après qu’elle ait été informée que le peuple crevait de faim et n’avait plus de pain.

Le Français moyen, ce mangeur de kebab

" Nous sommes tous conscients que nos concitoyens ne mangent pas du homards tous les jours, bien souvent, on mange plutôt des kebabs. Donc il faut que nous ayons cette raison qui fait que l’on sait apprécié les choses et on sait doser au bon niveau ses frais de représentation et surtout à aucun cas et à aucun moment, il ne faut confondre ce qui est notre vie personnelle et les dépenses que l’on a dans un cadre personnel et ce qui est notre vie publique, ce qui est deux choses différentes et notre exemplarité, elle se mesure à notre capacité à savoir bien discerner les choses. " a expliqué Sibeth Ndiaye. Regardez son intervention chez nos confrères de CNews :

" Nous avons conscience que nos concitoyens ne mangent pas du homard tous les jours, bien souvent c’est plutôt des kebabs ", Sibeth Ndiaye, après la démission de François de Rugy pic.twitter.com/PoAW5KOCLM — CNEWS (@CNEWS) 16 juillet 2019

Avalanche de réactions sur Twitter

Évidemment, les propos de la porte-parole du gouvernement ne sont pas passés inaperçus et ont fait réagir les internautes, les #kebab et #SibethNdiaye sont dans le top France de Twitter depuis hier. Des réactions dubitatives devant tant de mépris de la part de la portee-parole du gouvernement :

Pour les macronistes, la France se divise en deux catégories : ceux qui mangent du #homard, et ceux qui mangent du #kébab...



On leur explique qu'au milieu, encore majoritaire, dans la France qu'ils ne côtoient jamais, il y a aussi un peuple français, modeste mais enraciné ? pic.twitter.com/wkV7nGTwT6 — Julie Lechanteux (@JLechanteux) 16 juillet 2019

#kebab

- Le peuple a faim, il n'a plus de sous.

qu'il mange du homard

- Euh ma reine...du homard eeuhh comment dire, de Rugy Homardgate, tout ça tout ça...

- Ah, oui...et bien dans ce cas, qu'il mange du kébab... — Tophe🌍 (@Tophesple) 17 juillet 2019

La fachosphère s’en est aussi donnée à cœur joie, Gilbert Collard, député apparenté Rassemblement national " je lui fous un coup de jambon beurre sur le kebab " a-t-il commenté avec sa classe habituelle.

Je lui fous un coup de jambon beurre sur le #kebab ! pic.twitter.com/HC9AdPHSzl — Gilbert Collard (@GilbertCollard) 17 juillet 2019

La fachosphère s’est bien déchaînée sur le sujet arguant que les " vrais " Français, on ne mange pas de kebab mais le traditionnel jambon-beurre, regardez :

Je pose ça là et admirez #kebab pic.twitter.com/QXhq3XJcf6 — fake news (@fakenew59996600) 16 juillet 2019

Paris 8h20 : Özcan, le nouveau Chef étoilé des cuisines de l'Assemblée Nationale est déjà à l'ouvrage.#DeRugyDemission#kebab pic.twitter.com/STGen2r8bo — 𝖪𝖾𝗇𝖽𝗃𝗂 𝖢𝗁𝗂𝗋𝖺𝖼 (@KendjiChirac2A) 17 juillet 2019

www.fh/www.ipreunion.com