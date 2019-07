Le président français prévoit une visite de deux jours à Mayotte pendant la deuxième quinzaine d'octobre, selon nos confrères de France Mayotte Matin. Les ministères, les administrations, les parlementaires et les élus sont sur le pied de guerre pour résoudre les problèmes et faire prendre des décisions utiles. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com : visite d'Emmanuel Macron en tant que candidat à la présidentielle en 2017 à La Réunion)

C’est France Mayotte Matin qui l'annonçait il y a quelques semaines : le voyage présidentiel, prévu en juin 2019, est décalé à la rentrée de septembre. Aujourd'hui nos confrères annoncent que le président français se rendra sur l'île aux parfums dans la seconde quinzaine d’octobre pour une visite inédite de deux jours. Emmanuel Macron sera alors le premier président de la République en exercice à dormir à Mayotte. Il poursuivra ensuite son voyage à La Réunion.

Contrairement à ce qui avait été évoqué au début, le président ne se rendra pas à Moroni. La ministre des Outre-Mer Annick Girardin l'accueillera et d’autres ministres accompagneront Emmanuel Macron. Parmi eux, le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, pour évoquer les enjeux de développement de l'agriculture, comme la relance de la vanille ou de l'Ylang. Le secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'Intérieur Laurent Nunez pourrait également être présent.

Pour préparer la venue du président, Annick Girardin, va revenir prochainement sur l'île aux parfums. Selon nos confrères de France Mayotte Matin, elle devrait être accompagnée de Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement.

Une visite présidentielle repoussée de 4 mois

La visite d'Emmanuel Macron a été repoussée en raison du contexte européen et car la période sera plus calme. Mayotte et La Réunion attendent beaucoup de cette visite. La crise de fin 2018 sur notre île a bien montré la colère des citoyens et les nombreuses attentes auprès du gouvernement.

A Mayotte, on attend des discussions voire des annonces relatives à la piste longue de l’aéroport, à l’avenir du Port, à l’immigration, à la sécurité, à la pêche et aux relations avec les Comores.

