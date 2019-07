Il y a du nouveau à la tête du Détachement air 181, un changement de commandement, le mardi 16 juillet 2019, le commandant Antoine Bouchez succédant au commandant Nicolas Fernandes a pris le commandement de l'Escadron de Transport 50 "Réunion" sur le Détachement air 181 "Lieutenant Roland Garros". Plus d'informations sur cette passation de pouvoir dans le communiqué ci-dessous :

"Après quatre ans passés sur le Détachement Air 181 (DA 181) dont deux ans en tant que commandant de l’Escadron de Transport 50 "Réunion", le commandant Nicolas Fernandes a quitté ses fonctions durant cette cérémonie de passation présidée par le général de brigade Éric Vidaud, commandant supérieur des Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien et en présence du général de brigade aérienne Olivier Fabre, commandant la brigade aérienne d’appui et de projection. Elle a rassemblé l’ensemble du personnel du DA 181, des chefs de corps et du personnel militaire des FAZSOI ainsi que des invités civils et quelques familles.

La cérémonie militaire s’est déroulée en plusieurs temps : tout d’abord l’arrivée du drapeau du Détachement Air 181 "lieutenant Roland Garros" auquel ont été rendus les honneurs réglementaires, puis l’arrivée des autorités militaires et la revue des troupes par le Général Eric Vidaud et le lieutenant-colonel Sébastien Rivas, commandant du DA 181.

Ensuite, des médailles des services militaires volontaires ainsi que des lettres de félicitations ont été remises à certains personnels d’active et de réserve du site. Enfin, le lieutenant-colonel Rivas a remis officiellement le commandement de l’Escadron de Transport 50 "Réunion" au commandant Antoine Bouchez.

Sur le parking avion, devant les autorités, les chefs de corps, les délégations de personnel militaire, les invités et les familles se trouvaient deux sections du DA 181 : la première section composée par le personnel de l’Escadron de Transport 50 "Réunion", la seconde issue des autres unités du DA 181.

Pour clôturer cette cérémonie de passation de commandement de l’Escadron de Transport 50, les invités ont pu assister au défilé des troupes à pied qui a précédé un rafraîchissement mis en place sous la varangue du Cercle mess auquel les personnes présentes ont été conviées.

Le commandant du DA 181 a vivement félicité le commandant Nicolas Fernnades pour ces deux années passées à la tête de l’Escadron de Transport 50 Réunion et a chaleureusement souhaité la bienvenue au commandant Antoine Bouchez qui n’est pas un inconnu. En effet, ce dernier était déjà présent à l’unité depuis 2017 en qualité de commandant en second de l’Escadron de Transport."