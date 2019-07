BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 18 juillet 2019



- "De grands projets naissent de la pierre" (mais pas la NRL)

- Nouvelle billettique Citalis : une transition un peu compliquée

- CAN 2019 : le Portois Melvin Adrien rentre au pays en héros

- Le président de Milit' Activ' entame son sixième jour de grève de la faim

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Grosses vagues en mer et températures fraîches

"De grands projets naissent de la pierre" (mais pas la NRL)

Au service marketing de la SCPR (société de concassage et de préfabrication de La Réunion), ils ont de l'audace et un certain sens de l'autodérision... Si ce n'est pas le cas, on peut alors en conclure qu'il s'agit là d'une belle boulette ! Sur les panneaux en quatre par trois de la dernière campagne de pub de l'entreprise, on peut lire ce slogan "de grands projets naissent de la pierre" avec en image de fond, le chantier de la Nouvelle route du littoral (NRL). Quel ne fut pas notre étonnement ! Quand on sait que le chantier de la NRL est à l'arrêt justement à cause d'une histoire de pierre - plus précisément de roches massives - et qu'en plus, la SCPR est l'entreprise aux commande de l'exploitation de la carrière de Bois blanc, il y a de quoi rire !

Nouvelle billettique Citalis : une transition un peu compliquée

Décidément, le renouvellement de la billettique Citalis aura créé bien des problèmes. Si bien que le réseau de transports de Saint-Denis rallonge d'un mois la période de transition nécessaire à l'échange des cartes pour abonnés. Citalis compte 30.000 abonnés, il en reste encore 7.000 qui n'ont pas récupéré leur nouvelle carte. Or cet échange est obligatoire, les anciennes machines pour composter les tickets ayant été retirées des bus et remplacées par les nouvelles bornes. Car oui, maintenant même les cartes d'abonnés doivent être validées lorsqu'on voyage. Une transition un peu "radicale" assumée par Citalis. Avec cette période de transition supplémentaire, les files d'attente devant les points de vente devraient se résorber, mais les usagers perdent parfois patience.

CAN 2019 : le Portois Melvin Adrien rentre au pays en héros

C'est un Portois qui revient de la Coupe d'Afrique des nations... et fait la fierté de sa commune. Melvin Adrien, gardien des Bareas, a réalisé un exploit avec ses co-équipiers en poussant jusqu'au quart de finale de la CAN. Une performance historique alors que Madagascar y participait pour la première fois. A ses côtés, le milieu de terrain Rayan Raveloson, qui s'est entraîné pendant des années à la Jeanne d'Arc du Port aux côtés de Melvin Adrien. Les deux joueurs ont eu droit à une réception organisée à la mairie du Port ce mercredi 17 juillet 2019, entourés de leur famille.

Le président de Milit' Activ' entame son sixième jour de grève de la faim

Depuis six jours, Francis Kubezyk, président de l'assocation de protection animale Milit' Activ' 974, s'est lancé dans une grève de la faim pour interpeller les élus concernant l'errance et la maltraitance animale à La Réunion. En ce mercredi 17 juillet 2019, le militant semble être en forme - et toujours aussi déterminé.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Grosses vagues en mer et températures fraîches

La mer reste agitée, attention aux vagues qui font atteindre jusqu'à 2,5 mètres le long de la côte Est et dans le Sud sauvage. Côté températures, ça se rafraîchit. Matante Rosina ne voit plus grand chose à la couleur du ciel : les nuages s'agglutinent dans le Sud-Est de l'île. Mais les sommets, eux, restent bien ensoleillés.