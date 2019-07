Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

La campagne sucrière 2019 est lancée aux quatre coins du département, dans ce cadre, la police nationale de La Réunion appelle à la vigilance sur les axes routiers de l'île. Notamment dans les secteurs des deux usines sucrières de l'île, à Saint-André pour l'usine de Bois Rouge et à Saint-Louis pour l'usine du Gol. La circulation peut être rendue particulièrement difficile à cause du balai des cachalots sur les routes. Les autres usagers de la route doivent s'adapter et être prudents. Ci-dessous, la police nationale rappelle donc les difficultés qu'engendre la présence de cachalots sur les routes. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

