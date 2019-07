Les prix à la consommation des ménages augmentent de 0,2 % en juin à La Réunion, selon un nouveau rapport de l'Insee. Les tarifs des services, particulièrement ceux des transports aériens, et ceux des produits manufacturés poursuivent leur progression. La hausse des prix de l'énergie et du tabac persiste, mais de façon ralentie par rapport au mois de mai. Les prix des produits alimentaires sont toujours en baisse. Sur un an, les prix augmentent généralement de 0,4 % à La Réunion et de 1,2 % en France, hors Mayotte. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans les services, les prix progressent de 0,3 % liés principalement à la hausse des tarifs des transports aériens (+ 5,5 % en juin après + 5,9 % en mai). Hors aérien, les prix des services sont stables.

Sur un an, La Réunion et la France, hors Mayotte, connaissent la même évolution des tarifs des services (+ 1,2 %).

Les prix de l’énergie, continuent d’augmenter : + 1,7 %. Cette hausse est continue depuis février (figure 2 et figure 3). En juin, cette hausse est consécutive à la forte augmentation des tarifs de l’électricité (+ 4,9 %). Les tarifs des produits pétroliers quant à eux connaissent une évolution moins marquée que les mois précédents : + 0,5 % en juin contre + 3 % en mai, + 2,1 % en avril et + 4,2 % en mars. Seul le prix du gazole augmente.

Sur un an, les prix des produits pétroliers reculent de 2,1 % à La Réunion et de 1,3 % en France.

Les prix des produits manufacturés n’augmentent que légèrement (+ 0,1 %). Gros appareils ménagers et téléphones portables coûtent plus chers et tirent les prix vers le haut. Ces augmentations sont compensées par une baisse des prix de l’habillement – chaussures et des produits de santé : respectivement – 0,3 % et – 0,4 %.

Sur un an, les prix des produits manufacturés enregistrent une baisse de 1,2 % à La Réunion et de 0,7 % en France.

Les prix du tabac continuent d’augmenter, mais dans une moindre mesure par rapport au mois dernier : + 0,6 % en juin (+ 1,5 % en mai).

Sur un an, ils progressent de 5,8 % à La Réunion contre + 9 % en France.

En juin, seule l’alimentation coûte moins cher. Les prix poursuivent leur baisse (- 0,2 %), notamment en raison du recul des prix de la viande de bœuf et de veau. En revanche, les produits frais coûtent plus cher (+ 0,4 %, - 2 % en mai) : en effet, les prix des légumes et fruits frais rebondissent alors que celui des pommes de terre baisse fortement.

Sur un an, les prix dans l’alimentation augmentent de 0,6 % à La Réunion et de 2,6 % en France. Les prix des produits frais connaissent une forte baisse sur un an (- 6,5 %) à La Réunion, à la suite du pic dû aux mauvaises conditions climatiques de début 2018.