Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Depuis six jours, Francis Kubezyk, président de l'assocation de protection animale Milit' Activ' 974, s'est lancé dans une grève de la faim pour interpeller les élus concernant l'errance et la maltraitance animale à La Réunion. En ce mercredi 17 juillet 2019, le militant semble être en forme - et toujours aussi déterminé. (Photo as/www.ipreunion.com)

