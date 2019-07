Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Au service marketing de la SCPR (société de concassage et de préfabrication de La Réunion), ils ont de l'audace et un certain sens de l'autodérision... Si ce n'est pas le cas, on peut alors en conclure qu'il s'agit là d'une belle boulette ! Sur les panneaux en quatre par trois de la dernière campagne de pub de l'entreprise, on peut lire ce slogan "de grands projets naissent de la pierre" avec en image de fond, le chantier de la Nouvelle route du littoral (NRL). Quel ne fut pas notre étonnement ! Quand on sait que le chantier de la NRL est à l'arrêt justement à cause d'une histoire de pierre - plus précisément de roches massives - et qu'en plus, la SCPR est l'entreprise aux commande de l'exploitation de la carrière de Bois blanc, il y a de quoi rire ! (photo rb/www.ipreunion.com)

