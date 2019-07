BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 19 juillet 2019



Jeux des îles 2019: coup d'envoi officiel

Officiellement, c'est aujourd'hui, le vendredi 19 juillet que la dixième édition des Jeux des îles de l'océan indien (JIOI) commencent. Toutefois, les compétitions ont commencé la veille, le jeudi 18 juillet avec les premiers matchs de football. Et sélection de la Réunion a brillé, écrasant les Maldives 4 à 0, une belle entrée en matière qui augure du meilleur pour la suite. Ce vendredi 19 juillet, le coup d'envoi des JIOI 2019 qui se tiennent à Maurice sera officiellement donné lors de la cérémonie d'ouverture à 17 heures. Une équipe d'Imaz Press Réunion est sur place pour vous faire vivre la compétition au plus près.

Gérard Lebon sur le zamal dans les stations-service : "le message est clair, retirez tout"

L'information n'est pas passée inaperçue ce mardi 16 juillet 2019... lorsque la BAC a débarqué dans une station-service de Saint-Denis pour interpeller son gérant, qui vendait du cannabis thérapeutique dans son commerce. Avant de filer le lendemain chez son fournisseur, également à Saint-Denis, dont l'entrepôt fut perquisitionné. Des paquets de zamal à faible dose de THC (la molécule active du cannabis) destinés à une consommation thérapeutique. On appelle ça communément le CBD pour "cannabidiol", le composant du cannabis réputé pour avoir des effets bénéfiques sur la santé. Problème : sa vente, où qu'elle se fasse en France, est liée à une juridiction très floue. Officiellement commercialiser du cannabis est interdit, pourtant, le produit est si faiblement dosé ici qu'il échappe à la législation. Mais à La Réunion, avec cette interpellation le message est clair : pas le droit de vendre du CBD. Pour en savoir sur la politique des stations-service sur la question, nous avons interrogé Gérard Lebon, président du syndicat réunionnais des exploitants de stations-service.

Les greffiers de La Réunion prennent officiellement leur fonction ce vendredi

Celle de Saint-Pierre a déjà prêté serment mais pas encore celui de Saint-Denis : les deux greffiers de La Réunion seront officiellement installés ce vendredi 19 juillet 2019. Guillaume Hamon et Aurélie Véteau sont nommés au tribunal de commerce. Ils seront en charge du registre du commerce des sociétés, et donc en charge des dizaines de milliers de dossiers d'entrepreneurs qui attendent encore une immatriculation. Pour l'obtention d'un K/bis il fallait parfois attendre un an à La Réunion. Désormais, les délais seront les mêmes qu'en métropole à savoir 48h en moyenne.

Soulagement à La Réunion: les 28 millions d'euros d'aide maintenus pour la filière canne

Les acteurs de la filière canne vont sans doute pousser un "ouf" de soulagement. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer vient d'annoncer "le maintien des aides nationales aux filières canne-sucre en Outre-mer". Une annonce qui arrive après plusieurs semaines de doute sur le maintien ou non de cette enveloppe. Le 18 juin dernier, la ministre des Outremer Annick Girardin avait avoué que le sujet devait encore être débattu dans le projet de Loi finances 2020. Un mois plus tard jour pour jour, elle et le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume ont tenu une conférence de presse sur la compétitivité et l'accompagnement de la filière sucre dans les territoires ultramarins. Annick Girardin a alors annoncé le maintien de l'enveloppe de 38 millions d'euros pour les Outremer, dont 28 millions pour La Réunion.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Il fait froid et il y a du vent

Matante Rosina ne va pas quitter son ti palto ce vendredi 19 juillet 2019. Il va faire roit et il y aura des rafale de vent avoisinant les 70 km/h sur les côtes nord et sud. Seule la côte ouest sera protégée du vent. Et chez vous c'est comment ?