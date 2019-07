Le nombre de passagers a progressé de 7,1% en juin à l'aéroport de La Réunion Roland Garros, retrouvant une tendance positive après sept mois consécutifs de recul. Pour la première fois depuis le mouvement social des " gilets jaunes ", fin 2018, le trafic progresse sur l'axe métropole-Réunion (+4,6%). Ce mois de juin correspond à la reprise des opérations de XL Airways sur La Réunion et les quatre autres transporteurs (Air Austral, Air France, Corsair et French Bee) enregistrent des progressions par rapport à juin 2018. Le nombre de passagers en transit repart également à la hausse (+5,4%). Nous publions ci-dessous le communiqué de l'aéroport. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le trafic progresse sur toutes les lignes touchant l’aéroport Roland Garros, à l’exception de la desserte de Moroni (Comores, –37,5%). L’activité des lignes régionales, favorisée par le calendrier des jours fériés (pont de l’Ascension se terminant le 2 juin, Pentecôte en juin) progresse globalement de 11,8%. La croissance fait un retour notable (+14,9%) sur l’axe Réunion-Maurice ; le nombre de passagers entre Roland Garros et les aéroports malgaches poursuit sa progression (+9,9%) ; il augmente également de 8,5% sur Mayotte, en lien avec les perturbations de la ligne directe Mayotte-Paris opérée par Air Austral.

Des progressions à deux chiffres sont d’autre part enregistrées sur Johannesbourg (+22,3%) et les Seychelles (+38,1%).

Sur le long-courrier international, la progression mensuelle s’établit globalement à +14%. Elle est alimentée à la fois par la ligne sur Bangkok (+8,4%), par la desserte de Chennai (+30%) et celle de Guangzhou (Chine, +21%).

Dans le domaine du fret, la tendance est en revanche à la baisse (–6,6% sur le mois), à l’import (–4,9%) comme à l’export (–12,7%).

Sur l’ensemble du premier semestre, 1 108 958 passagers ont emprunté l’aéroport Roland Garros. Au terme des six premiers mois de l’année et malgré le retournement de tendance enregistré en juin, le trafic baisse de 3,1% sur l’axe métropole-Réunion. Les lignes entre les aéroports parisiens et Roland Garros représentent près de 94% de l’activité et leur fréquentation a diminué de 1,6% en un an. La baisse est de –4,3% sur Marseille-Réunion.

L’évolution du trafic régional reste bien orientée (+2,5% au premier semestre), malgré un léger recul constaté sur sa principale composante, les liaisons entre Saint-Denis, Maurice et Rodrigues (–0,6%). Le nombre de passagers augmente de 8,7% sur Madagascar, dont sept aéroports sont désormais desservis au départ de Roland Garros : Tananarive, Nosy Be, Tamatave, Tuléar, Sainte-Marie, Fort-Dauphin et, en haute saison, Diégo-Suarez. Des progressions sont également enregistrées sur Mayotte (+6,3%), l’Afrique du Sud (+11,9%) et les Seychelles (+5,7%). A l’inverse, le trafic sur les Comores a régressé de 12,8% depuis le début de l’année.

Le long-courrier international connaît pour sa part une croissance dynamique (+9,4%). Le trafic augmente de 4,4% sur la Thaïlande, de 31,1% sur l’Inde et de 3,1% sur la Chine.

Dans le domaine du fret, l’activité s’inscrit en léger recul (–1,1%) au terme des six premiers mois de l’année.