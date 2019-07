Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

La semaine dernière fut marquée par deux épisodes de forte houle, des températures en chute libre et même du givre dans les hauteurs de l'île. Rien d'exceptionnel, juste l'hiver austral qui s'est installé. De nombreux Réunionnais avaient ressorti leurs pulls, gilets, bonnets, écharpes et les cheminées ont repris du service notamment dans les zones autour du volcan, Bourg-Murat, la Plaine des Cafres... Surtout qu'un front froid venu du Sud est venu faire descendre un plus le mercure en début de semaine. Mais pour ce week-end des samedi 20 et dimanche 21 juillet, les prévisionnistes de Météo France annoncent un redoux. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

