Après un vent de panique d'un mois, c'est officiel : l'aide compensatoire de 38 millions d'euros destinée aux Outremer (28 millions pour La Réunion, 10 millions pour la Guadeloupe) est maintenue. Il y a un mois, le 18 juin dernier, la ministre Annick Girardin avait avoué que cette aide était en débat, rien n'était moins sûr quant à l'inscrire au plan de finances de 2020. Le gouvernement a donc tranché et décidé de conserver cette aide, conformément à ce qu'Emmanuel Macron avait promis quand il était venu sur l'île en 2017 en tant que candidat à la présidentielle. Depuis cette annonce officielle, ce jeudi 18 juillet 2019, les réactions se multiplient du côté des politiques de La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le député Jean-Hugues Ratenon

"Aide compensatoire à la filière sucrière: c’est une victoire de l’unité réunionnaise. Après des semaines d’hésitation menaçant cette aide indispensable à la filière canne-sucre, le gouvernement vient de plier devant l’unanimité contre lui.

Syndicats, usiniers, politiques, chambre d’agriculture ont fait bloc devant cette menace de suppression de milliers d’emplois et de la disparition de

la filière canne à la Réunion.

Le gouvernement a reculé mais ce n’est pas une gentillesse, une faveur de sa part mais bien le résultat de l’unité des Réunionnais, chacun à son niveau de responsabilité, que le gouvernement a pris conscience des conséquences de sa décision qui aurait pu entraîner une explosion sociale."

La députée Ericka Bareigts

"Ce jeudi 18 juillet, les ministères de l’Agriculture et des Outre-mer se sont prononcés sur l’avenir de la filière canne à La Réunion. Alors que la campagne sucrière a démarré, l’agriculture réunionnaise traverse une période de doutes, entre annonces gouvernementales concernant une diminution des aides à la diversification et atermoiements pour la suite du plan exceptionnel d’aide à la filière canne voulue par le précédent gouvernement.

Ainsi, depuis plusieurs semaines, aux côtés des professionnels, les parlementaires ultramarins se sont mobilisés pour défendre notre modèle réunionnais. J’avais pour ma part rencontré le cabinet du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation avec des représentants des filières locales pour plaider la cause des planteurs et éleveurs.

Aujourd’hui, nous avons avancé. Le plan de soutien de 38 millions d’euros à la canne, décidé et mis en place par François Hollande, avec l’aval de la commission européenne, continuera et permettra la sauvegarde des 18 300 emplois de la filière. Cependant, la mobilisation collective doit se poursuivre et le pack réunionnais rester soudé."

Le député Jean-Luc Poudroux

"Au cours d’une conférence de presse organisée par monsieur le ministre de l’Agriculture et madame la ministre des Outre-mer, il a été annoncé le maintien des aides nationales aux filières canne-sucre en Outre-mer, à hauteur de 38 millions d’euros par an, dont 28 millions pour La Réunion.

Je suis heureux que les ministères concernés aient entendu la parole des parlementaires ultramarins, ainsi que de tous les élus locaux, professionnels et représentants de la filière, qui se sont mobilisés à nos côtés pour faire entendre notre voix.

La production de sucre de canne doit se poursuivre dans le cadre d’une diversification à forte valeur ajoutée. Le maintien de ces aides permettra utilement le développement de la filière canne-sucre-rhum-énergie, tout un secteur clé et essentiel pour la création d’emplois, la complémentarité avec l’ensemble des filières agricoles ainsi que l’innovation dans le domaine des énergies renouvelables."

Ibrahim Patel, président de la CCIR

"La filière canne est momentanément sauvée ! Satisfaction à la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion.

Le samedi 6 juillet dernier, Ibrahim Patel, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion, a reçu au siège de l'institution le collectif des transporteurs liés à la campagne sucrière. Ceux-ci l'avait sollicité afin qu'il porte auprès de la ministre des Outre-mers leur motion et leurs inquiétudes. Cette motion demandait la réinscription de l'aide à la filière canne qui avait disparu de la proposition de la loi de finances 2020.

L'impact de cette disparition sur la filière canne, les transporteurs et, par ricochet, sur l'économie locale aurait été catastrophique. Le président de la CCI de La Réunion se réjouit de la décision annoncée ce soir par le ministre de l'Agriculture et la ministre des Outre-mer de maintenir l'aide de 38 millions d'euros annuelle, dont 28 millions pour La Réunion. Ce, pour la durée des conventions canne signées en Guadeloupe et à La Réunion.

Ibrahim Patel remercie le gouvernement pour sa compréhension et la rapidité de sa réaction dans la prise en compte des intérêts vitaux de notre département."