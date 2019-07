Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 16 heures

Matante Rosina ne va pas quitter son ti palto ce vendredi 19 juillet 2019. Il va faire froid et il y aura des rafales de vent avoisinant les 70 km/h sur les côtes nord et sud. Seule la côte ouest sera protégée du vent. Et chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

