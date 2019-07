Ce vendredi 19 juillet 2019, le Marion-Dufresne repart en mer jusqu'au 31 juillet pour la mission Mayobs 4. L'objectif : poursuivre les études des phénomènes sismiques qui secouent Mayotte et cartographier la ride volcanique entre le volcan et la zone sismique.

Cette campagne sera la quatrième du navire depuis la découverte du volcan sous-marin présent à plus de 50 km des côtes de l'île aux parfums, secouées pas un nombre pharamineux de séismes depuis mai 2018.

D'après nos confrères de France Mayotte Matin, la mission aura aussi pour objectif de détecter les émissions de fluides et les panaches hydrothermiques et volcaniques. Les données récoltées permettront de " mieux appréhender l’évolution du nouveau volcan, de préciser le contexte géologique local ainsi que d’identifier les différents types d’émissions de fluides " a précisé la préfecture de Mayotte dans un communiqué.

Une nouvelle mission scientifique "MAYOBS4" sera menée du 19 au 31 juillet 2019 à bord du navire 🚢Marion Dufresne pour poursuivre l'étude des phénomènes sismo-volcaniques 🌋qui impactent l'île.⤵️#Mayotte pic.twitter.com/CxhCBnz9yw — Préfet de Mayotte (@Prefet976) 17 juillet 2019

La dernière campagne remonte tout juste au week-end dernier. En effet, la campagne Mayobs 3 s’est déroulée samedi 13 et dimanche 14 juillet et a permis de récupérer huit sismomètres fond de mer pour évaluer plus précisément la profondeur des séismes.

