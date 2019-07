BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 20 juillet 2019



Troisième journée de compétition plus musclée

C'est une journée bien plus chargée qui attend les sportifs, avec 30 événements distincts. Ce vendredi 19 juillet dans la soirée a eu lieu la traditionnelle cérémonie d'ouverture, haute en couleurs. Les athlètes continuent donc ce samedi avec plusieurs disciplines. Comme chaque jour, Imaz Press Réunion suivra cet événement sportif pour vous avec photos, vidéos et live pour vous faire vivre en direct toutes les compétitions. Ce samedi 20 juillet le public aura donc droit à du beach volley, du badminton, de la voile, du basketball, du judo, du tennis de table, de la natation, du cyclisme, du football, et de la boxe.

Faux comptes et concours fantômes... les nouvelles arnaques des réseaux sociaux

C'est un problème que rencontrent vraisemblablement de nombreux médias et maires réunionnais : de faux comptes Facebook pullulent depuis environ un an sur le réseau social, reprenant les noms et l'identité visuelle de ces derniers pour arnaquer les internautes.

Revégétalisation des plages de Saint-Leu pour les tortues marines

Le Centre d'étude et de découverte des tortues marines (CEDTM) et l'association BESTRUN, qui lutte pour la protection de la biodiversité, s'unissent ce samedi 20 juillet 2019 dans un chantier de plantation d'espèces végétales indigènes sur la plage de Saint-Leu. Objectif à travers cette opération de revégétalisation : permettre aux tortues marines de revenir pondre sur ces plages. Une autre opération du même type est prévue le 3 août prochain.

Le Nicaragua, une nouvelle puissance sur le marché mondial du cigare

Au milieu de rangées de plants d'un vert étincelant dans le nord-ouest du Nicaragua, des ouvriers récoltent soigneusement le tabac, "plante merveilleuse" à l'origine de cigares réputés qui font du pays centraméricain une nouvelle puissance sur ce marché.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça se réchauffe un peu sur l'île

Ouf, Matante Rosina est ravie, le vent se calme (enfin !) sur la côte Ouest. Le temps sera encore un peu humide sur la moitié Est, avec quelques averses. Les températures vont un peu augmenter, ça se réchauffe sur l'île ! La mer, elle, reste agitée avec des vagues de 2,5 mètres.