Un dauphin tacheté a été retrouvé échoué près de Terre Sainte à Saint-Pierre. Des pêcheurs l'avaient déjà repéré en milieu de semaine, mais ne l'avaient pas déclaré à Globice. Les services vétérinaires de l'association sont sur place et vont tenter de déterminer les causes de la mort du cétacé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce sont des passants qui ont aperçu ce dauphin, échoué sur le littoral de Terre Sainte, à Saint-Pierre. Un dauphin tacheté qui avait déjà été aperçu par des pêcheurs en milieu de semaine, "mal en point", nous explique Jean-Marc Gancille, responsable sensibilisation au Globice (groupe local d'observation et d'identification des cétacés). "Mais les pêcheurs ne nous avaient pas alerté avant."

Une vétérinaire de l'association est sur place, elle va se charge de l'autopsie de l'animal. "Il est encore un peu tôt pour donner plus de détails, savoir s'il s'agit de causes internes ou externes, mais l'autopsie permettra de toute façon d'établir les causes de sa mort."