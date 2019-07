Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 6 heures

C'est une journée bien plus chargée qui attend les sportifs, avec 30 événements distincts. Ce vendredi 19 juillet dans la soirée a eu lieu la traditionnelle cérémonie d'ouverture, haute en couleurs. Les athlètes continuent donc ce samedi avec plusieurs disciplines. Comme chaque jour, Imaz Press Réunion suivra cet événement sportif pour vous avec photos, vidéos et live pour vous faire vivre en direct toutes les compétitions. Ce samedi 20 juillet le public aura donc droit à du beach volley, du badminton, de la voile, du basketball, du judo, du tennis de table, de la natation, du cyclisme, du football, et de la boxe. (Photo rb/www.ipreunion.com)

