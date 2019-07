Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Huitième jour de grève de la faim "et pour l'instant, tout va bien" explique Francis Kubezyk. Le président de l'association de défense animale Milit'Activ' 974 s'est installé depuis la préfecture sous sa tente et en compagnie de ses chiens. Il réclame un vrai plan d'action et une stérilisation massive des chiens et chats pour lutter contre l'errance animale. Ce samedi 20 juillet, il entame don 8ème jour de grève de la faim, il se dit simplement fatigué et affirme qu'une aide infirmière va l'examiner ce jour. (Photo as/www.ipreunion.com)

