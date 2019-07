Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 15 juillet au vendredi 21 juillet 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 15 juillet : Légaliser le MMA, les ligues de sports de combat réunionnaises favorables sous certaines conditions

- Mardi 16 juillet : Le cheveu crépu, toujours mal aimé et pourtant si naturel

- Mercredi 17 juillet : Inscriptions, commandes, livraisons... la galère du code postal réunionnais

- Jeudi 19 juillet : "De grands projets naissent de la pierre" (mais pas la NRL)

- Vendredi 19 juillet : Jeux des îles 2019, coup d'envoi officiel avec la cérémonie d'ouverture

La France est l'un des derniers pays européens à bannir le MMA - mixed martial arts en anglais et arts martiaux mixtes en français - mais cela pourrait bientôt changer. Fin juin dernier, Roxana Maracineanu, la ministre des sports, a annoncé la légalisation de ce sport au 1er janvier 2020. La structuration du MMA sera confiée à une fédération de sports de combats, reste à savoir laquelle... tout se décidera d'ici la fin de l'année. À La Réunion, les arts martiaux ont la cote, Imaz Press a cherché à savoir ce que l'officialisation de cette discipline encore très controversée pourrait changer sur l'île.

Tout commence le week-end du 13 et 14 juillet 2019 avec une simple photo postée sur Twitter. Sur l'image, on y aperçoit une affiche, présentée comme étant accrochée dans les locaux du lycée Bel Air à Baie-Mahault en Guadeloupe, avec pour légende la phrase "Rentrée 2019 : Les coupes de cheveux non autorisées au lycée Bel Air - Liste non exhaustive".

974. Trois petits chiffres qui relèvent parfois du parcours du combattant pour s'inscrire en ligne, effectuer une commande, se faire livrer... Les exemples ne manquent pas quand il s'agit de lister toutes les galères liées au fait de vivre dans les DOM. Certaines entreprises l'ont d'ailleurs bien compris et font en sorte, via des services extérieurs, de faire passer La Réunion comme pays à part entière et non comme un département français, pour être sûres que les clients paieront les frais de port liés à leur statut ultramarin, et donc des frais bien plus élevés qu'en Métropole.

Au service marketing de la SCPR (société de concassage et de préfabrication de La Réunion), ils ont de l'audace et un certain sens de l'autodérision... Si ce n'est pas le cas, on peut alors en conclure qu'il s'agit là d'une belle boulette ! Sur les panneaux en quatre par trois de la dernière campagne de pub de l'entreprise, on peut lire ce slogan "de grands projets naissent de la pierre" avec en image de fond, le chantier de la Nouvelle route du littoral (NRL). Quel ne fut pas notre étonnement ! Quand on sait que le chantier de la NRL est à l'arrêt justement à cause d'une histoire de pierre - plus précisément de roches massives - et qu'en plus, la SCPR est l'entreprise aux commande de l'exploitation de la carrière de Bois blanc, il y a de quoi rire !

Officiellement, c'est aujourd'hui, le vendredi 19 juillet que la dixième édition des Jeux des îles de l'océan indien (JIOI) commencent. Toutefois, les compétitions ont commencé la veille, le jeudi 18 juillet avec les premiers matchs de football. Et sélection de la Réunion a brillé, écrasant les Maldives 4 à 0, une belle entrée en matière qui augure du meilleur pour la suite. Ce vendredi 19 juillet, le coup d'envoi des JIOI 2019 qui se tiennent à Maurice sera officiellement donné lors de la cérémonie d'ouverture à 17 heures. Une équipe d'Imaz Press Réunion est sur place pour vous faire vivre la compétition au plus près.