Jeux des îles : une quatrième journée encore bien chargée

Pas moins de 34 événements au programme ce dimanche 20 juillet ! La compétition va battre son plein, les champions des sept îles vont s'affronter dans une dizaine de disciplines. Depuis le début de la compétition, une équipe d'Imaz Press est sur place, à Maurice, pour vous faire vivre ces JIOI 2019 au plus près. Photos, vidéos, live, vous aurez l'impression d'y être ! Ce dimanche 21 juillet le public va pouvoir suivre de la natation, du beach volley, du badminton, du volley-ball, de la voile, du basket-ball, de la boxe, de l'haltérophilie, du tennis de table et du judo.

Anniversaire de Guan Di : une célébration du dieu de la guerre

A partir du jeudi 25 juillet 2019, Saint-Denis sera en fête pour célébrer "l'universalité des valeurs de Guan Di", une divinité chinoise porteuse de valeurs telles que l'harmonie, la tolérance, et la bienveillance. De très nombreuses animations, conférences, et célébrations sont à prévoir, et ce jusqu'au dimanche 28 juillet.

MMA, cheveu crépu, code postal 974, NRL et publicité, jeux des îles

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 15 juillet au vendredi 21 juillet 2019 sur Imaz Press :

- Lundi 15 juillet : Légaliser le MMA, les ligues de sports de combat réunionnaises favorables sous certaines conditions

- Mardi 16 juillet : Le cheveu crépu, toujours mal aimé et pourtant si naturel

- Mercredi 17 juillet : Inscriptions, commandes, livraisons... la galère du code postal réunionnais

- Jeudi 19 juillet : "De grands projets naissent de la pierre" (mais pas la NRL)

- Vendredi 19 juillet : Jeux des îles 2019, coup d'envoi officiel avec la cérémonie d'ouverture

A Groix, une bière pour réconcilier terroir et économie

Site naturel remarquable, réserve minéralogique et escale appréciée des marins avant le grand large, l'île de Groix (Morbihan) a désormais sa bière, la "GX", fabriquée avec de l'orge cultivée localement en agriculture de conservation.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent et la pluie reviennent

Le vent revient sur les plages de l'Ouest. Matante Rosina n'oubliera pas son parapluie si elle reste sur le littoral, des averses sont à prévoir au Port et vers Saint-Denis. Les nuages vont se faire de plus en plus insistants dans la journée, avec des pluies plus franches une fois la nuit tombée.