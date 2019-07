Publié il y a 8 minutes / Actualisé le Vendredi 19 Juillet à 05H57

Le vent revient sur les plages de l'Ouest. Matante Rosina n'oubliera pas son parapluie si elle reste sur le littoral, des averses sont à prévoir au Port et vers Saint-Denis. Les nuages vont se faire de plus en plus insistants dans la journée, avec des pluies plus franches une fois la nuit tombée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

