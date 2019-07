A partir du jeudi 25 juillet 2019, Saint-Denis sera en fête pour célébrer "l'universalité des valeurs de Guan Di", une divinité chinoise porteuse de valeurs telles que l'harmonie, la tolérance, et la bienveillance. De très nombreuses animations, conférences, et célébrations sont à prévoir, et ce jusqu'au dimanche 28 juillet. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Toutes ces valeurs que représente Guan Di, ce sont les mêmes valeurs que portent La Réunion" explique Daniel Thiaw Wing Kai, président la fédération des associations chinoises (FAC) de La Réunion. "Cette année, nous avons voulu placer les célébrations sous le slogan "Entre les quatre mers tous les hommes sont frères", pour célébrer le vivre-ensemble réunionnais, qui est un exemple pour beaucoup de pays" continue-t-il.

Pendant quatre jours, plusieurs sites de Saint-Denis accueilleront les célébrations : l'école Centrale de Saint-Denis, que la municipalité a accepté de mettre à disposition des associations, ainsi que les temples de la rue Sainte-Anne. "C'est un symbole fort que de pouvoir porter notre culture et nos célébrations dans une école de la république : cela prouve que la ville de Saint-Denis a volonté à créer une atmosphère de partage entre nos cultures" se réjouit Daniel Thiaw Wing Kai.

Une délégation venue de Chine

En dehors des traditionnelles démonstrations de Taichi et d'arts martiaux, des danses de dragons et du lion, et des partages de repas traditionnels, La Réunion accueillera par ailleurs une délégation de 18 personnes originaires de Taiyuan dans la province de Shanxi, ville jumelée à Saint-Denis et d'où est originaire Guan Di.

Elles présenteront de nombreux savoir-faire chinois, mais surtout, elles viennent avec une présentation toute particulière : une installation pour visiter, en 3D, le patrimoine de Taiyuan. Une première pour La Réunion, que les organisateurs sont ravis de pouvoir présenter au public.

"Nous avons voulu présenter la vie populaire chinoise, mais aussi partager avec la population réunionnaise un bout de vie de notre ville jumelée, afin qu'ils puissent se familiariser avec les origines d'une partie de la population de l'île aujourd'hui" précise le président de la FAC.

Qui est Guan Di ?

Pour la petite histoire, Guan Di est une divinité honorée par la diaspora chinoise à travers le monde depuis environ un siècle. Dieu de la guerre et du commerce, les migrants chinois le priaient afin d'arriver sain et sauf sur leur terre d'exil. Les descendants des migrants ont donc continuer de l'honorer après l'arrivée des migrants. Ce dernier est célébré dans les trois courants de pensée majoritaires en Chine : le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme.

Tout le programme des quatre jours de fête est à retrouver ci-dessous :

