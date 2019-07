BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 22 juillet 2019



- Les citoyens réunionnais veulent sauver le Bras de la Plaine

- Jour 5: toujours plus de compétitions !

- Une entrepreneuse réunionnaise lance les cours d'informatique pour tous

- A Berlin où les loyers explosent, la bataille d'artistes contre l'expulsion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel gris bien coriace, et des risques d'orages

Les citoyens réunionnais veulent sauver le Bras de la Plaine

Le barrage du Bras de la Plaine est en pleins travaux. Le Département a lancé sa rénovation depuis environ un mois. Et pour permettre l'acheminement des camions de chantier, une piste temporaire de 10 km a été réalisée dans le lit de la rivière. Nous en parlions au mois de mai : ce choix, le plus écologique selon le Conseil départemental, avait inquiété plusieurs riverains. Aujourd'hui l'inquiétude a laisse place à la colère : les citoyens se rassemblent pour protester contre ces travaux qu'ils jugent destructeurs pour l'environnement. Parallèlement, une pétition a été mise en ligne pour demander d'arrêter ce "saccage", et les élus écologistes, eux, montent au créneau. Jean-Pierre Marchau, secrétaire régional des Verts, organisait un rassemblement avec les citoyens concernés sur le site même du Bras de la Plaine ce dimanche 21 juillet.

Jour 5: toujours plus de compétitions !

Ce lundi 22 juillet 2019, il y aura encore du spectacle ! La journée sera chargée, chargée, chargée !! Pour l'instant La Réunion cumule 13 médailles d'or et se situe au sommet du tableau. Plus d'une cinquantaine d'événements se dérouleront sur les 14 sites dédiées aux JIOI 2019 à Maurice. Cinquième journée et les Réunionnais sont toujours à fond ! Les Jeux des îles, c'est tous les quatre ans alors quand c'est le moment, c'est le moment ! Les koks péi devront affronter les champions des six autres îles de la zone. Un beau niveau de compétition, du show, des performances, parfois du suspens, les JIOI, c'est un cocktail d'adrénaline ! Imaz Press est sur place pour vous faire vivre ces moments au plus près. Photos, vidéo, live et direct, ce sera comme si vous y étiez ! Ce lundi, plus d'une dizaine de sports sont au programme.

Une entrepreneuse réunionnaise lance les cours d'informatique pour tous

Le numérique est partout, mais à la La Réunion il n'est pas maîtrisé par tout le monde, loin de là ! Certaines tranches de la population, les gramounes en premier lieu, sont assez éloignées des nouvelles technologies et peuvent souffrir d'isolement. C'est pour résoudre, au moins en partie, cette fracture numérique que Rakee Dhawotal a créé un nouveau concept de cours d'informatique à domicile, appelé "Coach web perso". Elle a d'ailleurs remporté le 3ème prix lors de l'événement "Entreprendre au féminin" pour son idée. Son concept permet à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, personnes atteintes de handicap ou seniors, d'apprendre à utiliser un ordinateur ou une tablette directement de chez eux.

A Berlin où les loyers explosent, la bataille d'artistes contre l'expulsion

Dans les couloirs des Treptow Ateliers, une de ces maisons d'artistes qui ont fait l'âme de Berlin, c'est l'incertitude: la trentaine de peintres, photographes et autres âmes créatrices sont menacés d'expulsion, dans un contexte de crise du logement.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel gris bien coriace, et des risques d'orages

Ce sera pluvieux dans le Sud, avec des averses assez marquées. A certains endroits, on peut même prévoir des orages en matinée, Matante Rosina devra bien penser à débrancher ses appareils électroménagers ! Dans l'après-midi, le ciel gris va se confirmer et les nuages seront coriaces. La mer dans l'Ouest sera encore un peu agitée.