Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Par voie de communiqué, la compagnie aérienne Corsair annonce le report du vol SS 711 Réunion/Paris Orly qui devait décoller ce lundi 22 juillet 2019 à 22h30 à demain matin, mardi 23 juillet pour un départ de La Réunion à 9 heures et une arrivée à Orly à 18h10. "L'enregistrement débutera à 6h30 et se terminera à 08h00". La compagnie précise que ce changement serait lié à "un aléa d'exploitation" qui la contraindrait donc à modifier ses horaires et son programme de vol du jour. Corsair présente termine avec des excuses "Corsair regrette ces modifications horaires et prie ses clients de l'en excuser. L'ensemble du personnel se tient à la disposition de ses passagers, qui peuvent également consulter le site Internet de la compagnie." (photo d'illustration)

