Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Un voilier s'est échoué non loin du port ouest cette nuit de dimanche 21 à lundi 22 juillet 2019. Vers 3h30, les secours sont alertés, une skipper de nationalité allemande se trouve en difficulté. Un important dispositif de secours est alors déployé. Sur place, le CROSS, la SNSM de Saint-Gilles, la police et les pompiers s'activent pour que l'embarcation ne soit pas trop abîmée et surtout pour la capitaine du bateau, seule personne présente à bord, soit en sécurité. L'opération a duré près de quatre heures. Légèrement blessée, la jeune femme a été évacuée vers l'hôpital dont elle est rapidement sortie. Son voilier, toujours sur les lieux de l'incident, a été sécurisé en prévision d'un épisode de forte houle la nuit prochaine. (photo d'illustration)

