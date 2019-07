Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Contrairement aux années précédentes, le gouvernement avait pris les devants en communiquant le montant de l'allocation de rentrée scolaire 2019/2020 dès le mois d'avril. À La Réunion et à Mayotte, elle sera versée, sous conditions, à partir du 1er août, pour le reste du territoire, il faudra attendre fin août. La Caisse d'allocations familiales passe au crible vos ressources, le nombre d'enfants et leur âge, votre situation familiale... Et ne vous attendez pas à une surprise, le montant de l'allocation de rentrée scolaire 2019/2020 sera sensiblement le même que celui de l'année dernière. (photo d'illustration)

