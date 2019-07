BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 23 juillet 2019



- Filière canne-sucre: un modèle économique à bout de souffle

- Annick Girardin serait sur un siège éjectable

- Jour 6: une quarantaine d'épreuve vont rythmer la journée

- Alterneo lance son appli pour acheter et payer son titre de transport

- Des températures en baisse mais un beau temps en perspective

Filière canne-sucre: un modèle économique à bout de souffle

Il aura suffi d'une phrase de la ministre des Outre-mer pour mettre le feu aux poudres. Mi-juin dernier, Annick Girardin, avait indiqué que la reconduction de l'aide à la filière canne n'était pas garantie. S'en est suivi un long mois de tergiversations, d'atermoiements, d'incertitude où la ministre semblait jouer la montre. Les acteurs de la filière, élus et parlementaires sont montés au créneau, agitant l'épouvantail de la mort de la filière canne-sucre. En même temps, au coeur du débat, il était question d'une enveloppe de 28 millions d'euros... Au final, l'aide nationale est maintenue et sera répartie sur trois ans. Cela repousse donc le problème à 2021... Car la vraie question, c'est après, on fait quoi ?

Annick Girardin serait sur un siège éjectable

La ministre des Outre-mer serait-elle sur la fin, poussée vers la sortie par Emmanuel Macron ? C'est en tout cas ce qu'affirmaient nos confrères du Parisien sur leur site ce lundi 22 juillet 2019. Un remaniement du gouvernement serait à prévoir pour la rentrée, et la ministre des Outre-mer ne semblerait pas être dans les petits papiers du président pour garder son poste...

Jour 6: une quarantaine d'épreuve vont rythmer la journée

Ce mardi 23 juillet 2019, une nouvelle journée commence pour cette dixième édition des Jeux des îles. Imaz Press sera de nouveau sur place pour vous faire vivre les compétitions au plus près, de la natation à la boxe en passant par l'athlétisme et le volley-ball. Nous en sommes aujourd'hui au sixième jour de compétition, et La Réunion se hisse à la deuxième place du tableau avec pas moins de 21 médailles d'or à son palmarès, dont 15 juste en natation ! Aujourd'hui, les dames joueront leur place pour les quart de finales en volley-ball, les nageurs et nageuses tenteront de dégoter de nouvelles médailles. Plus de quarante épreuves vont se dérouler ce mardi, et Imaz Press s'invitera sur les différents gymnases, stades et bassins pour vous faire partager en photos et vidéos les différents événements tout au long de la journée !

Alterneo lance son appli pour acheter et payer son titre de transport

Alterneo continue d'explorer l'univers du 2.0 et propose désormais d'acheter et de valider ses tickets et abonnement directement via son smartphone. Un gain de temps rendu possible grâce à l'application M-Ticket.

Des températures en baisse mais un beau temps en perspective

Ce mardi 23 juillet 2019, Matante Rosina prévoit une baisse de température de un ou deux degrés pour toute La Réunion. Mais pas de panique, le soleil devrait être au rendez-vous sur le littoral. Côté volcan cependant, il n'est pas impossible que quelques pluies fassent leur apparition dans la matinée. La mer devrait être forte dans le sud-ouest, prudence !