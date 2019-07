Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 58 minutes

Ce lundi 22 juillet 2019, le groupe martiniquais GBH (groupe Bernard Hayot) annonçait être sur le point de racheter Vindémia, la filiale de Casino propriétaire des enseignes Jumbo et Score. Une transaction à 219 millions d'euros. À La Réunion, Hayot détient aussi les magasins Carrefour alors pour ne pas être en situation de monopole, le géant de la grande distribution partage le gâteau avec des investisseurs locaux, la société Make Distribution propriétaire de l'enseigne Intermarché. Le projet n'est pas encore entériné qu'il fait déjà des vagues. Imaz Press vous explique ce qu'implique ce rachat, pour les salariés, les consommateurs et quel sera l'avenir de Jumbo et Score, ces poids lourds de la grande distribution dans l'océan indien. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

