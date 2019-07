Après l'intensité de l'épidémie de dengue qui a frappé La Réunion ces derniers mois, la députée Éricka Bareigts a sollicité le gouvernement pour que les dispositifs en place puissent être évalués. La parlementaire a obtenu la création d'une mission d'évaluation, à l'issue, des propositions seront soumises pour éviter qu'une crise de grande ampleur ne se reproduise. Le communiqué d'Éricka Bareigts dans son intégralité :

Le territoire national connaît une contamination par le moustique tigre, avec des opérations de démoustication lors de cet été.

À La Réunion, après 2 ans de crise et 15 décès directs et indirects, les premiers lâchers de moustiques stériles ont eu lieu.

Dans ce contexte, après avoir sollicité le gouvernement, mené des réunions de travail notamment avec le cabinet de la ministre de la santé, des questions d’actualité au Gouvernement, la députée Éricka Bareigts a obtenu une mission d’évaluation relative aux mesures à mettre en oeuvre pour éviter toute nouvelle épidémie de maladie vectorielle transmise par les moustiques.

Dans ce cadre, la Commission des Affaires sociales se réunira ce mercredi 24 juillet sous l’autorité de sa présidente Brigitte Bourguignon.

La députée Éricka Bareigts auditionnera de nombreux acteurs locaux, comme l’ARS OI, et nationaux (ANSES, INVS, etc.) pour évaluer les textes en vigueur, leur application ou non, les dispositifs mis en oeuvre jusqu’à présent en vue de formuler des propositions, au nom des députés de la commission des affaires sociales pour limiter les crises sanitaires liées aux moustiques tigres et protéger ainsi au mieux la santé des Réunionnais.