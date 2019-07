BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 24 juillet 2019



- Bourbon Bois : la difficile reprise de l'entreprise historique

- Jour 7: Plus de 80 médailles pour La Réunion et ça continue !

- Protection animale: le dialogue est ouvert entre les associations et l'État

- Saint-Denis - braderie de l'Océan: vous souhaitez exposer, inscrivez-vous !

- La pa Météo France i di, sé zot i di - un temps mitigé

En février 2019, après des mois d'une lutte acharnée menée par les salariés de Bourbon Bois pour sauver leur entreprise face à un directeur qui baissait les bras, la société emblématique de construction avait fini par trouver une repreneuse. Soulagement pour la soixantaine d'employés ! Mais six mois plus tard, c'est la désillusion, la repreneuse a racheté l'appellation "Bourbons Bois" mais le fonds de commerce, lui, appartient toujours à Yvon Le Villain, le très critiqué directeur de Bourbon Bois. Aujourd'hui, les locaux sont vides, la plupart des salariés de Bourbon Bois sont restés sur le carreau...

Jour 7: Plus de 80 médailles pour La Réunion et ça continue !

Déjà une semaine que les JIOI ont débuté. Et c'est un véritable ascenseur émotionnel, tandis que certaines disciplines font le plein de médailles, comme la natation, le judo, l'haltérophilie, le judo, d'autres nous font languir... Difficile de rattraper nos cousins mauriciens qui caracolent en haut du classement général avec plus d'une centaine de médailles remportées sur les 14 sports représentés cette année. La Réunion n'a pas à rougir, la délégation péi est à la deuxième place du classement avec un peu plus de 80 médailles à son actif. Mais rien n'est encore joué, pour ce mercredi 24 juillet 2019, une cinquantaine d'événements sont au programme. Imaz Press est toujours au plus près de l'action. Photos, vidéos, live, vous pourrez suivre les temps forts de ces JIOI 2019 en direct sur notre site

Protection animale: le dialogue est ouvert entre les associations et l'État

La grève de la faim entamée par Francis Kubezyk, porte-parole de l'association Milit'Activ'974, le 13 juillet dernier aura sans doute pousser les services de l'État à organiser cette rencontre ce mardi 23 juillet 2019 avec les acteurs engagés pour la protection animale. L'objectif de cet entretien, qui a duré plusieurs heures, était de faire un état des lieux sur le sujet et de lancer une dynamique. Le associations demandent au préfet fraîchement débarqué de prendre la problématique de l'errance animale à bras le corps avec des mesures fortes.

Saint-Denis - braderie de l'Océan: vous souhaitez exposer, inscrivez-vous !

Comme chaque année peu avant la rentrée scolaire, la braderie de l'Océan prend ses quartiers dans le chef-lieu. L'occasion de faire de bonnes affaires et de trouver des vêtements et des fournitures à prix réduit avant de reprendre le chemin de l'école pour les marmailles. Les commerçants et forains qui souhaitent exposer ont jusqu'au vendredi 26 juillet à 10h pour s'inscrire à l'événement qui se déroulera du 1er au 11 août prochain dans le bas de la rue Maréchal Leclerc. (

La pa Météo France i di, sé zot i di - un temps mitigé

Le soleil se fera timide sur le sud de l'île, toute la journée, les averses et les éclaircies s'alterneront. Pour l'est, Matante Rosina prévoit de la grisaille dans la matinée qui finira par laisser place au soleil. Dans le nord et l'ouest du département, ce sera une journée ensoleillée. Matante Rosina en profitera pour aller se dorer la pilule à Boucan Canot malgré les températures toujours fraîches et le vent. Et chez vous, quel temps fait-il ?