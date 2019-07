Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

L'homme âgé de 57 ans a quitté son domicile au 11ème kilomètre au Tampon et n'y est plus revenu. Depuis plus de dis jours, plus aucune trace du quinquagénaire. Pour les gendarmes, il s'agit d'une disparition inquiétante. Christian Dijoux mesure entre 1m60 et 1m70 et a les yeux marron clair. Le jour de sa disparition, il avait une bosse sur le front, il portait une veste kaki, un short et un tee-shirt et une casquette en jean ou un bonnet.

L'homme âgé de 57 ans a quitté son domicile au 11ème kilomètre au Tampon et n'y est plus revenu. Depuis plus de dis jours, plus aucune trace du quinquagénaire. Pour les gendarmes, il s'agit d'une disparition inquiétante. Christian Dijoux mesure entre 1m60 et 1m70 et a les yeux marron clair. Le jour de sa disparition, il avait une bosse sur le front, il portait une veste kaki, un short et un tee-shirt et une casquette en jean ou un bonnet.