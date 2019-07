Ce mercredi 24 juillet 2019, Pascal Blanc s'est élancé pour la grande traversée des Pyrénées en courant non stop de Banyuls-sur-Mer à Hendaye. Pour l'instant nous savons qu'il est rendu au Col du Perthus. Il sera suivi avec beaucoup d'attention à distance par la clinique des Tamarins. Ce trailer est bien connu de La Réunion puisqu'il a arpenté les sentiers de l'île à de nombreuses reprises et a terminé 2ème au Grand Raid en 2011. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pascal Blanc s'est lancé le défi fou de parcourir 900 km, pour 58.000 mètres de dénivelé positif, uniquement par le GR10. Une traversée des Pyrénées qu'il compte bien réaliser en 10 jours. Ce serait un nouveau record.

Le trailer est déjà détenteur du record de la Grande Traversée des Alpes, par le GR5: 621 km sans interruption pour 40.000 mètres de dénivelé, le tout en 172 heures. Il part cette fois pour un nouveau challenge accompagné de toute une équipe: accompagnateurs, kiné, ostéo,... Cette traversée des Pyrénées sera un aboutissement spirituel, pour ce sportif qui cherche toujours de nouveaux défis.

Pascal Blanc sera suivi par la clinique des Tamarins pour suivre son mental durant cette course. Le président du groupe Les Flamboyants et psychiatre Gérard d’Abbadie y voyait un véritable intérêt "sur le conscient et l'inconscient". Le défi de Pascal Blanc incarne selon lui "l'importance de gérer son mental : c'est extraordinaire et passionnant." Une équipe le suivra donc à distance, par échanges téléphoniques ou textos.

Lire aussi : La clinique des Tamarins va suivre la traversée des Pyrénées de Pascal Blanc

A 54 ans, le trailer est déjà détenteur du record de la traversée des Alpes et il est arrivé 2ème au Grand Raid en 2011. Pascal Blanc a découvert pour la première fois les sentiers de La Réunion et la Diagonale des fous en 2005. Il avait terminé à la septième position.

Lire aussi : Grand Raid 2005 : La première de Pascal Blanc : "une révélation"

Il est possible de suivre son avancée en temps réel grâce à la balise GPS qu'il porte sur lui, ainsi que son prévisionnel en suivant ce lien.

Toutes les informations sont également disponibles sur sa page Facebook.

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com