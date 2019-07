BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 25 juillet 2019



De Rugy : la transparence des élus, oui, tant que ça ne le concerne pas lui

Depuis plus d'une semaine, une véritable tempête médiatique s'est déchaînée contre François de Rugy, qui était jusqu'à tout récemment ministre de la Transition écologique. Enfin, ça, c'était jusqu'à ce qu'il soit poussé vers la sortie en raison d'une succession d'articles à charge de la part de Médiapart. Si ce dernier crie aujourd'hui à "l'acharnement médiatique", il n'y a pas si longtemps de ça, l'ancien membre d'Europe écologie les Verts ne semblaient pas plus réfractaire que ça aux articles du média d'investigation…

Volley, badminton, décathlon... une trentaine de compétitions pour la huitième journée

Plus d'une semaine de compétition et les Réunionnais sont toujours en forme ! Le septième jour de ces JIOI, la délégation péi a encore fait grimper le compteur des médailles et de belles victoires ont aussi marqué la journée notamment en foot et en rugby. Pour cette huitième journée des Jeux des îles, plus de trente compétitions sont au programme ! Il y aura de l'athlétisme à foison ce jeudi 25 juillet, du rugby, du volleyball, de la voile, du badminton... Notre équipe d'Imaz Press Réunion est sur place pour vous faire vivre le sport au plus près de l'action: comme les jours précédents, photos, vidéos, live, directs, vous serez au coeur de la compétition !

23 footballeurs Portois franchissent la mer pour un stage à Nantes

Pour les marmailles, ce stage intensif de dix jours à Nantes, c'est une opportunité rare, peut-être l'occasion de marcher dans les pas de ces footballeurs réunionnais qui jouent dans les plus grands clubs français. Ce jeudi 25 juillet 2019, ils s'envolent pour la Métropole, des rêves plein la tête.

Trokali: un espace pour donner, échanger, récupérer et réparer

Développement durable, économie et solidarité. Des sujets qui devraient revenir au coeur du débat à l'ère de la consommation frénétique et du capitalisme. Trokali, c'est un espace brocante gratuite mis en place par le TCO, où l'on peut récupérer ou venir déposer des objets en bon état pour leur donner une deuxième vie. Vous y disposez également d'informations et de conseils sur la gestion de vos déchets (comment les réduire ? les trier ? où vont-ils ? etc...)

La pa Météo France i di, sé zot i di - un soleil bien généreux en prévision

Le soleil est généreux ce jeudi matin ! Quelques nuages à prévoir au Nord-Est mais qui vont disparaître rapidement. Quelques pluies à prévoir dans le Nord et l'Ouest. Côté houle, les vagues pourront atteindre deux mètres. Côté températures, Matante Rosina aura droit à un temps doux avec 26 degrés le long des côtes Nord, Ouest et Sud. Au Volcan, il fera environ 15 degrés.